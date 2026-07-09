В ЗСК обсудили развитие Павловского района

В Законодательном собрании Краснодарского края в рамках Дня муниципального образования состоялось заседание круглого стола, посвященное социально-экономическому развитию Павловского района. Его провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. В обсуждении приняли участие глава муниципалитета Роман Парахин, председатель районного Совета Константин Долгов, депутаты краевого парламента и представители администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Открывая заседание, Юрий Бурлачко отметил, что депутаты в течение месяца анализировали ситуацию в муниципалитете, знакомились с работой предприятий и социальных объектов. По его словам, во время недавней рабочей поездки в район парламентарии отметили устойчивое развитие местного бизнеса и эффективное использование выгодного географического положения территории, расположенной на пересечении двух федеральных трасс.

В качестве примера председатель ЗСК привел предприятие «Грин Рэй Кубань», значительная часть продукции которого поставляется за пределы Краснодарского края. Он также отметил активное участие муниципалитета в государственных и региональных программах, позволяющих привлекать средства на строительство социальных объектов и благоустройство.

Вместе с тем Юрий Бурлачко обратил внимание на проблемы жилищно-коммунального комплекса, в частности убыточность предприятий водоснабжения, отсутствие инвестиционных программ и тарифов на подключение к сетям холодного водоснабжения.

Глава Павловского района Роман Парахин сообщил, что за последние четыре года консолидированный бюджет муниципалитета увеличился на 56%, или на 481 млн руб., а объем поступлений в краевой бюджет вырос на 48%. По итогам 2025 года район занял 26-е место в комплексной оценке муниципальных образований Краснодарского края.

По словам главы района, около половины расходов местного бюджета в 2025 году было направлено на развитие системы образования. За год капитально отремонтировали восемь образовательных учреждений. Также реализовывались проекты в сферах здравоохранения, культуры, спорта и благоустройства.

Отдельно Роман Парахин остановился на модернизации коммунальной инфраструктуры. С 2023 по 2025 год в муниципалитете обновили около 30 км сетей водоснабжения, а в станице Павловской построили очистные сооружения. Работы, по его словам, продолжатся при поддержке краевых властей и Законодательного собрания.

О деятельности представительного органа муниципалитета рассказал председатель районного Совета Константин Долгов. Депутаты ЗСК представили результаты анализа работы администрации по профильным направлениям, а председатель комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев сообщил, что в 2025 году Павловский район участвовал в реализации восьми региональных программ, благодаря которым удалось привлечь более 617 млн руб.

Заместитель председателя ЗСК Владимир Бекетов рекомендовал муниципальным властям усилить работу с молодежью.

По итогам заседания Юрий Бурлачко поручил профильному комитету включить в итоговую резолюцию рекомендации, касающиеся молодежной политики, жилищно-коммунального хозяйства и капитального ремонта учреждений культуры. Принятая депутатами резолюция станет основой постановления Законодательного собрания, которое планируется рассмотреть на ближайшей сессии.

Вячеслав Рыжков