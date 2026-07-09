На Ставрополье вновь подорожал бензин и снизились его запасы

Ставропольский край столкнулся с одновременным ростом топливных цен и последствиями удара беспилотника по региональной нефтебазе. Ситуацию взял под личный контроль глава региона. По сведениям аналитиков Северо-Кавказстата, за минувшую неделю горючее в регионе прибавило в цене. Средний показатель по всем видам топлива достиг 73,19 руб за литр — прирост составил 0,31 руб., следует из опубликованных данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Наиболее ощутимо подорожал бензин марки АИ-92: его стоимость увеличилась на 0,34 руб. и закрепилась на отметке 68,83 руб. за литр. АИ-95 прибавил в цене несколько меньше — на 0,29 руб., поднявшись до 75,78 руб. Стоимость АИ-98 достигла 98,46 руб. за литр с недельным приростом в 0,31 рубля. Дизельное топливо выросло в цене на 0,22 рубля — теперь литр обойдется в 79,88 руб. По данным russiabase.ru, сегодня средняя цена на топливо за литр в Ставропольском крае составляет: Аи-92 — 76.68 руб., Аи-95 — 83.98 руб., ДТ — 86,34 руб.

Губернатор Владимир Владимиров ночью прокомментировал в своем Telegram-канале обстановку с топливоснабжением. «Снова о ситуации с топливом. К сожалению, сегодня впервые за последние шесть дней у нас в крае снизились остатки горючего на базах», — сообщил он.

По словам главы региона, он лично провел переговоры с руководителями нефтяных компаний, работающих на территории края, с просьбой ускорить темпы поставок. Региональный Минпром по поручению губернатора прорабатывает комплекс мер, направленных на снижение нагрузки на сеть заправочных станций. В том числе изучается опыт других субъектов федерации, где аналогичные решения уже внедрены в практику. Губернатор пообещал информировать жителей о каждом предпринятом шаге.

Позже была зафиксирована атака беспилотника на нефтебазу в хуторе Вязники. Возникший в результате удара пожар распространился на резервуары с горючими веществами, что потребовало переброски дополнительных пожарных подразделений на место происшествия. В целях обеспечения безопасности местных жителей власти приняли решение об эвакуации обитателей домов на прилегающей улице. Для временного размещения эвакуированных были развернуты соответствующие пункты. К 12:30 огонь удалось локализовать, написал Владимир Владимиров.

Станислав Маслаков