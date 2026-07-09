Пожар на предприятии под Ставрополем локализовали после возгорания резервуаров с топливом

Пожар на промышленном предприятии в хуторе Вязники Шпаковского округа, возникший после атаки беспилотников, локализован. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, ранее огонь усилился и распространился на резервуары с горючими материалами. В связи с этим к месту происшествия были направлены дополнительные пожарные расчеты.

Для обеспечения безопасности власти приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных на близлежащей улице. Для них организованы пункты временного размещения. Губернатор отметил, что находится на постоянной связи с главой Шпаковского округа Игорем Серовым и при необходимости жителям будет оказана вся необходимая помощь.

Позднее Владимир Владимиров сообщил, что возгорание удалось локализовать. Пожарные продолжают работы по полной ликвидации огня.

Ночью губернатор сообщал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территории промышленного объекта в хуторе Вязники произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Также сообщалось о падении обломков БПЛА в районе улицы Коломийцева в Ставрополе без разрушений и пострадавших.

Валерий Климов