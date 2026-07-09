Владимир Владимиров: под Ставрополем огонь дошел до резервуаров с ГСМ

Пожар на промпредприятии в хуторе Вязники, возникший из-за падения обломков БПЛА, усилился. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.

«На место направляются дополнительные пожарные расчеты. В целях безопасности принято решение перевести в безопасное место жителей домов близлежащей улицы, организованы пункты временного размещения»,— говорится в сообщении главы региона.

Господин Владимиров добавил, что при необходимости вся помощь будет оказана.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», 9 июля атака БПЛА была отражена в окрестностях Ставрополя. Обломки одного из беспилотников упали в районе улицы Коломийцева. Еще один обломок беспилотника упал на территорию промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа, из-за чего возник пожар.

Наталья Белоштейн