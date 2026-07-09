Высокий сезон в Сочи стартовал с загрузкой 78%

Средняя загрузка средств размещения в Сочи на начало июля достигла 78%. С начала 2026 года курорт принял более 3,5 млн туристов, одновременно в городе находятся около 160 тыс. отдыхающих. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

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По данным мэрии, в июле наблюдается рост туристического потока. Власти продолжают контролировать подготовку и проведение курортного сезона, уделяя особое внимание вопросам безопасности и соблюдения законодательства в сфере туристических услуг.

За последние две недели в Сочи прошло 12 межведомственных рейдов по проверке джипинг-услуг. Инспекторы осмотрели 118 автомобилей, к административной ответственности привлечены 84 водителя, еще 11 транспортных средств помещены на специализированную стоянку. В ходе проверок в сфере таксомоторных перевозок выявлено 48 случаев нелегальной деятельности, 25 автомобилей также эвакуированы на спецстоянку.

За незаконную торговлю составлено 374 административных протокола. Кроме того, пресечено семь нарушений, связанных с реализацией алкогольной продукции, из незаконного оборота изъято более 1,7 тыс. л спиртного. По трем случаям использования кальянов материалы направлены в Роспотребнадзор. С начала года ведомства зафиксировали более 40 подобных нарушений.

Роспотребнадзор исследовал около 3,5 тыс. проб морской воды, все они соответствуют санитарным требованиям. В городе продолжается ежедневный мониторинг состояния пляжей, а также контроль за несанкционированной торговлей нарезанными фруктами и бахчевыми культурами из-за риска пищевых отравлений.

Администрация также напоминает туристам о необходимости регистрировать маршруты при посещении горно-лесной местности и соблюдать ограничения, действующие в период высокой пожароопасности.

По данным мэрии, в летний сезон в Сочи работают около 180 пляжей общей вместимостью до 300 тыс. человек. На курорте благоустроено порядка 41 км береговой линии, а 65 пляжей имеют федеральную категорию качества «Синий флаг».

Вячеслав Рыжков