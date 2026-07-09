На Кубани осуждены предприниматели за хищение 13,8 млн рублей при поставках в школы

Октябрьский районный суд Краснодара признал индивидуальных предпринимателей Богдана Бушуева и Татьяну Колоскову виновными в мошенничестве при поставках музыкальных инструментов в детские образовательные учреждения. Ущерб составил 13,8 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2020 году подсудимые участвовали в электронных аукционах в рамках федерального проекта по оснащению школ музыкальными инструментами. Для вступления в торги они предоставляли документы с ложными сведениями о происхождении и характеристиках оборудования. Вместо заявленных инструментов учреждения получали дешевую китайскую продукцию, на которую наносили чужие товарные знаки и оформляли поддельные документы с завышенными гарантийными сроками.

Получив оплату по контрактам, предприниматели похитили более 13,8 млн руб. Часть ущерба — около 6 млн руб. — впоследствии возместили путем передачи инструментов школам.

Суд первой инстанции приговорил Бушуева к 6 годам условно со штрафом 900 тыс. руб. и взысканием 7,87 млн руб. Колосковой назначили 2,5 года условно.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, отменила условное осуждение Бушуеву, посчитав его чрезмерно мягким. Он взят под стражу и будет отбывать срок в колонии общего режима. Приговор в отношении Колосковой оставлен без изменений с учетом ее беременности. Приговор вступил в силу.

Алина Зорина