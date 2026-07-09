На Кубани за сутки возобновили работу еще 36 АЗС

В Краснодарском крае за последние сутки открылись еще 36 ранее закрытых автозаправочных станций. Из более чем тысячи АЗС в регионе закрытыми остаются 192. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отмечается, что ситуацию на топливном рынке на Кубани контролирует рабочая группа, созданная по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Наиболее напряженная обстановка с бензином сохраняется в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Крымском районе.

По решению правительства России увеличены объемы поставок топлива в Краснодарский край. На большинстве заправок продолжает действовать ограничение — не более 20–30 литров на один автомобиль. Продажа топлива в канистры и другие емкости приостановлена.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что по состоянию на утро 9 июля в Краснодаре работают 63 автозаправочные станции. Бензин АИ-92 доступен на 33 АЗС, АИ-95 — на 33, АИ-100 — на 11, дизельное топливо — на 59. В течение дня ситуация меняется. На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо отпускается только в баки автомобилей.

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: Селезнева, Московская, Кубанская набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинская, Уральская; в сети АЗС «Лукойл»: Старокубанская, Уральская, Крылатая, Северная, Восточно-Кругликовская, Российская, Дзержинского, Мирный проезд, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров, Ставропольская.

В сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Российская, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Новороссийская, Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, Кирилла Россинского, 1-я Дорожная, Калинина, Сокол, Крылатская, Суворова, Переходная, Ялтинская.

В сети АЗС Rusoil: Ростовское шоссе, Дзержинского, Уральская, Пластунская; в сети АЗС «СитиОйл» на Ростовском шоссе; в сети АЗС Teboil: Российская, Московская, Новороссийская, Сормовская; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе; в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан.

Алина Зорина