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Кремль осудил поддержку Трампом ударов украинских БПЛА по России

Россия не считает, что последние заявления властей США по Украине свидетельствуют об их возвращении на курс эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что обострение вооруженного конфликта не поможет прийти к мирному урегулированию.

«Мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это — ошибочное суждение»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Господин Песков уточнил, что нагнетание напряженности не будет способствовать мирному процессу. Он считает, что дальнейшая эскалация может привести к расширению буферной зоны.

Представитель Кремля таким образом отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио и президента Дональда Трампа о том, что «эскалация может привести к окончанию войны». Такое заявление прозвучало во время их встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. В декларации саммита страны альянса пообещали в этом году предоставить Украине $70 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «Хор турецких».

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