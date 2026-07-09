Песков объяснил зависимость между атаками ВСУ и расширением буферной зоны

Чем больше Украина будет атаковать Россию, тем шире станет зона безопасности на границе двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени — не можем точно сказать в какой, — но это точно приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону»,— сказал господин Песков на брифинге.

Впервые президент России Владимир Путин рассмотрел вопрос о создании «санитарной зоны» на Украине в июне 2023 года. Затем глава государства неоднократно призывал к расширению зоны безопасности, чтобы защитить приграничные российские регионы. С этой целью, в частности, происходит продвижение вооруженных сил страны в Сумской и Харьковской областях. В начале июля текущего года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев уточнял, что эта зона охватит и Днепропетровскую область.