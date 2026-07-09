Песков объяснил зависимость между атаками ВСУ и расширением буферной зоны
Чем больше Украина будет атаковать Россию, тем шире станет зона безопасности на границе двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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«Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени — не можем точно сказать в какой, — но это точно приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону»,— сказал господин Песков на брифинге.
Впервые президент России Владимир Путин рассмотрел вопрос о создании «санитарной зоны» на Украине в июне 2023 года. Затем глава государства неоднократно призывал к расширению зоны безопасности, чтобы защитить приграничные российские регионы. С этой целью, в частности, происходит продвижение вооруженных сил страны в Сумской и Харьковской областях. В начале июля текущего года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев уточнял, что эта зона охватит и Днепропетровскую область.
Впервые идея создания «санитарной зоны» на Украине была озвучена президентом России Владимиром Путиным в июне 2023 года. Он неоднократно призывал к её расширению для защиты приграничных российских регионов, что привело к продвижению российских вооруженных сил в Сумской и Харьковской областях. В начале июля текущего года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев также уточнял, что эта зона может охватить и Днепропетровскую область.
Согласно докладам Начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в 2025 году, российская армия продолжала создавать зону безопасности в Сумской и Харьковской областях. В Сумской области под контроль России перешло более 90 кв. км территории, включающей четыре населенных пункта. В Харьковской области российские войска продвигались в южной части города Волчанск.
Курская область с 6 августа 2024 года подвергалась атакам ВСУ, что привело к боевым действиям и эвакуации около 133 тысяч человек из приграничных районов. До апреля 2025 года значительная часть Курской области находилась под контролем ВСУ, но позже российские войска полностью освободили регион, нанеся украинской армии значительные потери. За этот период в Курской области было восстановлено 57 многоквартирных и 1211 частных домов.