Страны НАТО в декларации саммита пообещали Украине $70 млрд в 2026 году

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение о предоставлении Украине $70 млрд военной помощи в 2026 году и не менее того в 2027 году продолжает предыдущие инициативы НАТО, направленные на долгосрочную поддержку Киева. Еще в мае 2024 года Генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагал выделить Украине ежегодно €40 млрд, а страны-члены альянса с 2022 года уже предоставили Украине оружия на общую сумму $98 млрд. Инициативы по фиксированному финансированию Украины обсуждались и ранее, с рассмотрением вариантов единого транша в €100 млрд на пять лет или ежегодных выплат в €20 млрд.

Координация поставок военной помощи Украине постоянно находится в фокусе внимания НАТО. Так, в январе 2025 года Контактная группа по Украине на встрече на немецкой авиабазе Рамштайн должна была утвердить потребности Вооруженных сил Украины до 2027 года, разделив военные потребности и назначив ответственных за поставки среди стран НАТО. Пентагон высказывал уверенность в европейских обязательствах по этой миссии, подчеркивая, что смена администрации Белого дома не отразится на планах обеспечения ВСУ вооружением.

Однако, несмотря на постоянную поддержку, распределение финансового бремени вызывает дискуссии. В феврале 2025 года Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости уравнять расходы США и Европы на помощь Украине, а ранее в мае несколько стран, включая Великобританию, Францию, Испанию, Италию и Канаду, заблокировали предложение Рютте о выделении 0,25% ВВП на ежегодную военную помощь. В то же время, некоторые страны НАТО, такие как Испания и Эстония, продолжают выделять значительные суммы на военную помощь Украине, причем Испания ранее направила Киеву транш в €1 млрд, а Эстония планирует выделять 0,25% ВВП ежегодно.