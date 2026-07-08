Страны НАТО в декларации саммита пообещали Украине $70 млрд в 2026 году
Страны НАТО обязуются предоставить Украине $70 млрд на военную технику и подготовку военнослужащих по итогам 2026 года. В 2027 году объем военной помощи будет не меньше, следует из декларации по итогам саммита Североатлантического альянса в Анкаре.
Декларация состоит из шести пунктов:
- Страны подтвердили приверженность пятой статье Устава НАТО, которая предполагает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов альянса. «Нападение на одного — это нападение на всех»,— отмечается в документе.
- В 2025 году европейские страны НАТО и Канада увеличили расходы на оборону более чем на $139 млрд. Участники блока объявили о новых закупках более чем на $50 млрд. Страны обязуются расширять совместные производственные мощности.
- Участники блока будут внедрять модели искусственного интеллекта в систему обороны. «Сдерживание и оборона НАТО основаны на оптимальном сочетании ядерных, обычных и противоракетных средств, дополненных космическими и кибернетическими ресурсами»,— указано в заявлении.
- Большую часть финансирования Украины обеспечивают европейские страны НАТО и Канада. Военная поддержка должна быть «справедливой, предсказуемой и устойчивой в долгосрочной перспективе».
- Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Страны НАТО призвали Иран «в полной мере уважать свободу судоходства в Ормузском проливе».
- Страны НАТО поблагодарили власти Турции за проведение встречи лидеров стран альянса. «Мы с нетерпением ждем нашей следующей встречи»,— отмечается в документе.
Дата и место следующего саммита НАТО в декларации не указаны. 36-й саммит НАТО проходил в Анкаре 7-8 июля. В нем приняли участие главы 32 стран блока, а также партнеры Североатлантического альянса.
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Решение о предоставлении Украине $70 млрд военной помощи в 2026 году и не менее того в 2027 году продолжает предыдущие инициативы НАТО, направленные на долгосрочную поддержку Киева. Еще в мае 2024 года Генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагал выделить Украине ежегодно €40 млрд, а страны-члены альянса с 2022 года уже предоставили Украине оружия на общую сумму $98 млрд. Инициативы по фиксированному финансированию Украины обсуждались и ранее, с рассмотрением вариантов единого транша в €100 млрд на пять лет или ежегодных выплат в €20 млрд.
Координация поставок военной помощи Украине постоянно находится в фокусе внимания НАТО. Так, в январе 2025 года Контактная группа по Украине на встрече на немецкой авиабазе Рамштайн должна была утвердить потребности Вооруженных сил Украины до 2027 года, разделив военные потребности и назначив ответственных за поставки среди стран НАТО. Пентагон высказывал уверенность в европейских обязательствах по этой миссии, подчеркивая, что смена администрации Белого дома не отразится на планах обеспечения ВСУ вооружением.
Однако, несмотря на постоянную поддержку, распределение финансового бремени вызывает дискуссии. В феврале 2025 года Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости уравнять расходы США и Европы на помощь Украине, а ранее в мае несколько стран, включая Великобританию, Францию, Испанию, Италию и Канаду, заблокировали предложение Рютте о выделении 0,25% ВВП на ежегодную военную помощь. В то же время, некоторые страны НАТО, такие как Испания и Эстония, продолжают выделять значительные суммы на военную помощь Украине, причем Испания ранее направила Киеву транш в €1 млрд, а Эстония планирует выделять 0,25% ВВП ежегодно.