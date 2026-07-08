Хор турецких

Хотя на саммите НАТО в Анкаре был одобрен план финансовой помощи Украине на €70 млрд, заявления участников встречи показали: каждый из них понимает обязательства альянса перед Киевом по-своему. Демонстрацию единства альянса, на которую рассчитывал его генсек Марк Рютте, сорвал президент Трамп, вновь заявивший о претензиях на Гренландию и выступивший с оскорблениями в адрес Испании. В итоге вместо общей дискуссии саммит превратился в отдельные заявления его участников, каждый из которых решал свои задачи. Учитывая остроту конфликта внутри альянса, планировавшийся в будущем году саммит НАТО в Албании может вообще не состояться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оживление в церемонию группового фотографирования внес премьер-министр Албании Эди Рама. Мало того, что в нарушение дресс-кода он пришел на нее в белых кроссовках, но еще и заслонил своей двухметровой фигурой оказавшегося за ним президента Франции Эмманюэля Макрона

Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images Оживление в церемонию группового фотографирования внес премьер-министр Албании Эди Рама. Мало того, что в нарушение дресс-кода он пришел на нее в белых кроссовках, но еще и заслонил своей двухметровой фигурой оказавшегося за ним президента Франции Эмманюэля Макрона

Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images

Атмосферу проходившего 7–8 июля ежегодного саммита НАТО в Анкаре лучше всего передала состоявшаяся в среду традиционная церемония группового фотографирования лидеров стран—членов альянса, изобиловавшая конфузами.

Возмутителем спокойствия невольно стал предполагаемый хозяин саммита НАТО будущего года, премьер-министр Албании Эди Рама, поставленный в первом ряду по правую руку от хозяина саммита этого года президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и в нарушение официального дресс-кода пришедший на церемонию в белых кроссовках.

В связи с этим стоявший по левую руку от Эрдогана рядом с президентом Трампом генсек НАТО Марк Рютте, пытаясь разрядить обстановку, с наигранной улыбкой жестом показал американскому лидеру на ноги Рамы, однако лицо Трампа было мрачным, после чего помрачнел и сам Рама.

Более чем двухметровый Эди Рама, как оказалось, заслонил стоявшего у него за спиной президента Макрона, что стало предметом шуток участников церемонии о потерявшемся на семейном фото альянса французском лидере, который почему-то надел на церемонию солнцезащитные очки.

Подводя итоги завершившегося саммита НАТО в Анкаре, Bloomberg указывает на то, что саммит 2027 года в Албании может и вовсе не состояться.

На это придется пойти, чтобы избежать новых конфликтов с президентом Трампом и его вопросов о том, по какому праву форум альянса принимает страна, вносящая один из самых минимальных взносов в обеспечение коллективной безопасности западных союзников.

«Постоянные выпады президента США в адрес НАТО повышают вероятность того, что саммит следующего года в Албании может быть отложен, чтобы избежать еще одной площадки, где Трамп мог бы опорочить союзников»,— сообщили агентству неназванные дипломатические источники.

Единственным лидером, о котором президент Трамп говорил с большим уважением, оказался хозяин форума президент Эрдоган (во время встречи с ним американский президент объявил о том, что США снимут санкции с Турции, введенные в 2019 году, после того как Анкара приобрела российские ЗРК С-400).

Приготовив «пряник» для Турции, Трамп тут же решил показать «кнут» нескольким европейским союзникам, начав с Дании. «Гренландия должна контролироваться Соединенными Штатами, а не Данией»,— заявил он, призвав Копенгаген поторопиться с передачей Америке прав на Гренландию. Если же Дания будет по-прежнему упорствовать, то США могут, по его словам, «вывести все свои войска из Европы».

После этого для Трампа настала очередь сводить счеты с Испанией, которая упорствует в своем нежелании выполнить ключевое требование американского президента довести расходы на оборону до 5% ВВП страны.

«Испания — это ужасный партнер в НАТО, общаться с ней — это лишь напрасно тратить время. Они не участвуют, они не платят, я не хочу иметь дел с Испанией и намерен разорвать торговые отношения с Испанией»,— заявил Трамп.

«Испания — безнадежна. Все должны платить и работать, но несколько стран, и в частности Испания, враждебно относятся к этому и в то же время просят торговать с ними, но я не намерен иметь дело с ними»,— не мог успокоиться глава Белого дома.

Еще одно громкое заявление касалось срыва Исламабадского меморандума о перемирии между США и Ираном, подписанного 18 июня и нарушенного в ночь на 8 июля, после того как стороны обменялись ударами по военным объектам друг друга.

«Для меня соглашение больше не действует. Я не хочу иметь с ними никаких дел. Они мошенники, больные люди. Они лжецы. Мы договорились: никакого ядерного оружия. Они выходят и говорят прессе: мы даже не говорили о таком. С ними что-то не так, они ку-ку»,— сокрушался президент США, покрутив пальцем у виска.

Неготовность союзников по НАТО поддержать США в их конфликте с Ираном в его горячей фазе, до подписания Исламабадского меморандума, стала источником острого конфликта Трампа с европейскими членами альянса. Пытаясь избежать нового конфликта по этой теме, генсек НАТО Марк Рютте поспешил заявить, что альянс поддерживает новые удары США по Ирану, считая их «абсолютно необходимыми».

Одним из ключевых вопросов на завершившемся саммите в Анкаре стало согласование плана предоставления финансовой помощи Украине в размере €70 млрд.

Однако заявления участников саммита показали, что каждый из них понимает обязательства альянса перед Киевом по-своему.

Как уточнил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, в случае с одобренной финансовой поддержкой Киеву участие каждой страны в этом пакете помощи будет добровольным, как это было и ранее — по аналогии с механизмом отказа от участия, действовавшим для Венгрии и Словакии в отношении программы кредитования ЕС.

«Каждое государство—член НАТО будет самостоятельно решать, присоединяться ли к этим мерам поддержки»,— заявил в Анкаре Петер Мадьяр. «Венгрия продолжает оказывать Украине всестороннюю гуманитарную помощь, но не будет предоставлять ей ни вооружения, ни войска, ни солдат, ни какую-либо иную военную поддержку»,— добавил он.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в Анкаре, что чешский вклад в закупку вооружений для Украины в США в рамках программы PURL «будет одноразовым и небольшим по сумме».

Одну из главных интриг саммита в Анкаре составлял вопрос о том, как пройдет встреча президента Трампа с Зеленским.

По итогам встречи президент Трамп сделал громкое заявление о том, что Вашингтон будет готов предоставить Киеву не сами ракеты Patriot, столь необходимые для укрепления системы ПВО, а лицензию на их производство.

«Мы выдадим вам лицензию на производство ракет Patriot. Это довольно круто. Так вы не сможете жаловаться, что мы не даем их в достаточном количестве — делайте их сами»,— заявил Трамп, на этот раз не выказывая по отношению в Зеленскому никакого раздражения. «Я уверен, что вы сделаете все, чтобы остановить эту войну»,— добавил он.

Отметив, что Украина получает огромную военную помощь от стран Запада, Трамп признал и неоспоримую военную мощь России и не стал повторять тезис своих союзников о том, что Киев якобы перехватил инициативу на нынешнем этапе конфликта.

«Россия — большая страна, большая сила. Россия всегда была большой военной силой. И я действительно считаю, что она готова к урегулированию»,— добавил он. По словам Трампа, «президент Путин хочет добиться этого, и это должно быть хорошей комбинацией».

Несмотря на это, в итоговой декларации саммита Россию назвали «долгосрочной угрозой» альянсу.

Как ожидается, после общения с Зеленским американский лидер должен будет обсудить итоги своих переговоров на саммите НАТО в новом телефонном разговоре с президентом России.

Сергей Строкань