Более 23 тысяч кубанских подростков трудоустроились летом через кадровый центр

Более 23 тыс. подростков в Краснодарском крае нашли летнюю работу через кадровый центр. Сейчас для ребят доступно более 34 тыс. временных рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как отметила вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева, чаще всего подростки работают подсобными рабочими, фасовщиками, комплектовщиками товаров, курьерами, уборщиками, а также занимаются благоустройством и озеленением территорий.

Так, в Динском районе школьники собирают клубнику, в Лабинском — участвуют в организации музейных экскурсий и костюмированных мероприятий. В Белореченске подростков привлекли в клиники в качестве подсобных рабочих, где они знакомятся с работой младшего медицинского персонала.

Работающие летом несовершеннолетние в Краснодарском крае получают доплату из краевого бюджета — от 1,8 до 3,7 тыс. руб. в месяц. Найти вакансию и подать заявление школьники могут в кадровом центре при центре занятости по месту жительства или онлайн на сайте «Работа России».

Алина Зорина