Индустриальный парк за 9 млрд рублей построят в Свердловской области

Соглашение о строительстве индустриального парка площадью 77 га в Екатеринбурге подписано между инвестиционным холдингом «АВА Групп» и Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2026». Общий объем инвестиций в проект составит 9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «АВА Групп» Фото: «АВА Групп»

Как уточнили в «АВА Групп», полезная площадь парка для размещения производств составит 57 га. Реализация проекта будет осуществляться поэтапно и завершится к 2034 году. На территории парка планируется разместить 16 компаний-резидентов, для которых будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест.

«Создание современных индустриальных парков с готовой инфраструктурой — важный элемент развития промышленного комплекса Свердловской области. Они позволяют привлечь инвесторов, резидентов-производственников, способствуют появлению новых производств, что в конечном итоге укрепляет экономику»,— заявил генеральный директор АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» Юрий Патанин.

Он отметил, что проект является примером государственно-частного партнерства, в рамках которого администрация региона предоставляет налоговые преференции и льготное финансирование, а инвестор берет на себя строительство, инвестиции и управление объектом.

В свою очередь директор по развитию инфраструктурных проектов холдинга «АВА Групп» Константин Никоноров подчеркнул, что новый индустриальный парк станет частью производственной экосистемы региона. Резиденты получат доступ к готовым площадкам, инженерной и транспортной инфраструктуре, а также смогут претендовать на региональные налоговые льготы.

«Это позволит участникам проекта оптимизировать расходы и повысить эффективность производственных и логистических цепочек. В результате индустриальный парк не только привлечет бизнес, но и укрепит позиции региона как центра промышленного развития Урала»,— прокомментировал господин Никоноров.

Александра Локтионова