Краснодарскую аптеку оштрафовали за нарушения при обороте сильнодействующих лекарств

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к административной ответственности ООО «Селекта плюс» за грубые нарушения лицензионных требований при розничной торговле лекарственными препаратами, которые подлежат строгому учету. Сумма штрафа составила 4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, Росздравнадзор выявил, что аптечный пункт общества на улице Восточно-Кругликовской в IV квартале 2025 года и I квартале 2026 года отпустил аномально высокое количество препаратов, содержащих трамадол и прегабалин. Объем продаж в разы превысил средние показатели по региону.

В ходе проверки, проведенной 21 мая 2026 года, контролеры установили, что рецепты, на основании которых отпускались эти лекарственные средства, в аптеке отсутствуют. Кроме того, в организации не проводились необходимые инструктажи с персоналом по правилам отпуска таких препаратов, а в журнале учета операций, связанных с обращением подконтрольных средств, не были отражены данные о приходных документах на трамадол за декабрь 2025 года.

В отношении ООО «Селекта плюс» был составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований»). В судебном заседании представители компании признали вину.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Наталья Решетняк