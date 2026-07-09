ФСБ задержала в Краснодаре готовившего теракт против высокопоставленного военного

ФСБ задержала в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию СБУ готовил теракт в Московском регионе с использованием дрона со взрывчаткой в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ФСБ, задержанный планировал совершить теракт возле многоэтажного жилого дома, где проживает военнослужащий, в момент его входа в подъезд. Для этого он арендовал в Москве квартиру, установил видеокамеры для наблюдения, приобрел средства маскировки — накладные усы, бороду и очки.

У задержанного изъято самодельное взрывное устройство с 600 г взрывчатки, телефон с перепиской с куратором, видеокамеры и средства камуфляжа.

Как установили оперативники, предполагаемый исполнитель в 2002 году был осужден за кражу и разбой, после освобождения выехал на Украину и проживал в Днепропетровске. В феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования супруги был завербован противником, прошел подготовку и по маршруту Кишинев—Ереван—Минеральные Воды прибыл в Россию для совершения теракта.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (покушение на террористический акт) УК РФ. Задержанный дает признательные показания.

Этот случай стал одним из предотвращенных терактов в рамках сорванной ФСБ серии диверсионно-террористических актов, готовившихся спецслужбами Украины при участии западных кураторов.

Алина Зорина