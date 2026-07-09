ФСБ задержала в Краснодаре готовившего теракт против высокопоставленного военного
ФСБ задержала в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию СБУ готовил теракт в Московском регионе с использованием дрона со взрывчаткой в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ФСБ, задержанный планировал совершить теракт возле многоэтажного жилого дома, где проживает военнослужащий, в момент его входа в подъезд. Для этого он арендовал в Москве квартиру, установил видеокамеры для наблюдения, приобрел средства маскировки — накладные усы, бороду и очки.
У задержанного изъято самодельное взрывное устройство с 600 г взрывчатки, телефон с перепиской с куратором, видеокамеры и средства камуфляжа.
Как установили оперативники, предполагаемый исполнитель в 2002 году был осужден за кражу и разбой, после освобождения выехал на Украину и проживал в Днепропетровске. В феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования супруги был завербован противником, прошел подготовку и по маршруту Кишинев—Ереван—Минеральные Воды прибыл в Россию для совершения теракта.
Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (покушение на террористический акт) УК РФ. Задержанный дает признательные показания.
Этот случай стал одним из предотвращенных терактов в рамках сорванной ФСБ серии диверсионно-террористических актов, готовившихся спецслужбами Украины при участии западных кураторов.