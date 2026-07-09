В Сочи с моря проверили пляжи трех районов курорта

В Сочи провели комплексный мониторинг пляжных территорий с акватории Черного моря. В проверке участвовали представители администрации города и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Комиссия обследовала пляжи Адлерского, Хостинского и Центрального районов курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Во время мониторинга специалисты оценили состояние пляжной инфраструктуры, проверили соблюдение условий договоров водопользования и уровень обеспечения безопасности на территориях, используемых для отдыха.

Особое внимание участники проверки уделили организации работы спасательных постов. Комиссия также оценила работу систем охраны и видеонаблюдения на пляжных территориях.

Как сообщили в администрации курорта, в Сочи установили более двух тысяч камер видеонаблюдения. Часть оборудования интегрировали в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который используют для контроля общественных пространств и оперативного реагирования на происшествия.

Порядок на пляжах и набережных обеспечивают сотрудники полиции и казачьи патрули. Они несут службу в местах массового отдыха жителей и туристов в течение курортного сезона.

В администрации города напомнили, что для оперативного решения вопросов, связанных с организацией летнего курортного сезона, жители и гости Сочи могут обратиться на специализированные горячие линии.

По вопросам работы объектов потребительского рынка и услуг работает горячая линия департамента потребительского рынка и услуг администрации Сочи по телефону 8 (938) 458-38-99. По вопросам, связанным с курортами и туризмом, обращения принимает департамент курортов и туризма администрации города по номеру +7 (928) 458-14-61.

Сообщения, касающиеся транспортного обслуживания и дорожной инфраструктуры, принимают в департаменте транспорта и дорог администрации Сочи по телефону +7 (918) 665-26-65. Кроме того, продолжает работать горячая линия министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края по номеру 8 (800) 200-60-90. Звонки на этот номер принимают бесплатно.

Мария Удовик