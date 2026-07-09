Житель Джанкоя погиб в результате атаки БПЛА на Крым

Минувшей ночью Республика Крым в очередной раз подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате произошедшего погиб житель Джанкоя. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернатор Крыма выразил соболезнования родным и близким погибшего. По его словам, органы власти окажут им все необходимое содействие.

«Прошу всех проявлять бдительность. Не забывайте соблюдать информационную гигиену — доверяйте только официальным источникам»,— заявил Сергей Аксенов.

Согласно информации Минобороны РФ, в период с 20:00 8 июля до 07:00 9 июля над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 73 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Кроме того, в течение прошедшей ночи в Азовском море были вновь атакованы два танкера. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавших в результате произошедшего нет. Экипажи судов эвакуированы.

Алина Зорина