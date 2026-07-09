В Краснодаре утром 9 июля работают 63 АЗС

По состоянию на утро 9 июля в Краснодаре работают 63 автозаправочные станции. Бензин АИ-92 доступен на 33 АЗС, АИ-95 — на 33, АИ-100 — на 11, дизельное топливо — на 59. Об этом сообщает МЦУ краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: Селезнева, Московская, Кубанская Набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинская, Уральская; в сети АЗС «Лукойл»: Старокубанская, Уральская, Крылатая, Северная, Восточно-Кругликовская, Российская, Дзержинского, Мирный проезд, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров, Ставропольская; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Российская, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Новороссийская, Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, Кирилла Россинского, 1-я Дорожная, Калинина, Сокол, Крылатская, Суворова, Переходная, Ялтинская; в сети АЗС Rusoil: Ростовское шоссе, Дзержинского, Уральская, Пластунская; в сети АЗС «СитиОйл» на Ростовском шоссе; в сети АЗС Teboil: Российская, Московская, Новороссийская, Сормовская; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе; в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан.

Отмечается, что в течение дня ситуация меняется. На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо отпускается только в баки автомобилей.

Еще 40 АЗС временно не осуществляют продажу топлива, 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Власти призвали водителей не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди и обеспечить доступность для всех.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что министр энергетики Сергей Цивилев провел в Краснодарском крае выездное совещание по вопросам работы ТЭК региона. Вопрос обеспечения жителей и организаций топливом в период полевых работ и туристического сезона находится на особом контроле Минэнерго России.

Алина Зорина