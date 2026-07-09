Акции МТС обвалились на 17% из-за дивидендного гэпа

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дивидендный гэп, вызвавший обвал акций МТС, является распространённым явлением на рынке, когда стоимость акций падает после даты закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов. Подобные события не уникальны для МТС; в ту же неделю ожидалась волна дивидендных гэпов, затронувшая, например, Московскую биржу и X5, чьи акции также значительно снизились. При этом X5 также утвердил новую дивидендную политику в марте 2025 года, ориентированную на объем свободного денежного потока и предусматривающую выплаты дважды в год.

МТС выплачивает дивиденды за 2025 год в размере 35 рублей на акцию, что соответствует дивидендной политике компании на 2024–2026 годы. В июне 2025 года было принято решение о дивидендах в размере 35 рублей на акцию по итогам 2024 года, что также составляло 15,2% доходности. В прошлом МТС также выплачивала дивиденды в размере 34,29 рубля на акцию по итогам 2022 года. Эта политика предусматривает ежегодные выплаты с возможностью изменения их периодичности по рекомендации совета директоров. При определении дивидендов компания учитывает операционный денежный поток, капитальные затраты и долговую позицию.

Чистая прибыль МТС по МСФО за 2025 год снизилась на 28%, до 35,3 млрд рублей, несмотря на рост годовой выручки на 14,7%. Ранее, в третьем квартале 2024 года, чистая прибыль группы МТС сократилась на 88,8% до 1 млрд рублей из-за увеличения процентных расходов. Падение чистой прибыли также наблюдалось в первом квартале 2025 года у МТС-банка, что объяснялось сокращением процентных и комиссионных доходов, а также убытками от операций с ценными бумагами.

Несмотря на это, МТС остаётся активами АФК «Система» с долей в 42% и входит в число крупнейших плательщиков дивидендов. Аналитики «СберИнвестиций» прогнозируют дивдоходность акций МТС на уровне 16,5% к 2027 году, что говорит о сохранении привлекательности компании для инвесторов, несмотря на волатильность, связанную с дивидендными гэпами.