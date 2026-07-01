МТС-банк выплатит дивиденды за 2025 год
Акционеры МТС (MOEX: MTSS)-банка одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 96,12 руб. на одну обыкновенную бумагу и 3,54 тыс. руб. на привилегированную, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 3,61 млрд руб., или 25% от чистой прибыли по МСФО за отчетный период. Купить акции под дивиденды можно до 10 июля. Дивдоходность — 9,2%.
Уставный капитал МТС-банка составляет 18,8 млрд руб., он разделен на 37,5 млн обыкновенных акций номиналом 500 руб. каждая и 600 привилегированных — таким же номиналом. Согласно дивидендной политике, компания стремится направлять на дивиденды от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО. За прошлый год МТС-банк получил 14,4 млрд руб. чистой прибыли (+17%).
МТС-банк, входящий в группу МТС, активно стремится к росту и расширению своего бизнеса. Он использует искусственный интеллект для управления рисками и кредитного скоринга, а также участвует в пилотном проекте цифрового рубля. Банк проводил IPO в 2024 году, привлекая до 12 млрд рублей, при этом планировал удвоить кредитный портфель и клиентскую базу, а также увеличить рентабельность капитала до 30%. У МТС-банка есть амбициозные цели: увеличить клиентскую базу с текущих 3,8 млн до 81 млн клиентов экосистемы МТС. По итогам первого квартала 2025 года МТС-банк показал значительное падение чистой прибыли (на 76%), что было обусловлено удорожанием фондирования и снижением комиссионных доходов, а также убытками от операций с ценными бумагами.