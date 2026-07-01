МТС-банк выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры МТС (MOEX: MTSS)-банка одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 96,12 руб. на одну обыкновенную бумагу и 3,54 тыс. руб. на привилегированную, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 3,61 млрд руб., или 25% от чистой прибыли по МСФО за отчетный период. Купить акции под дивиденды можно до 10 июля. Дивдоходность — 9,2%.

Уставный капитал МТС-банка составляет 18,8 млрд руб., он разделен на 37,5 млн обыкновенных акций номиналом 500 руб. каждая и 600 привилегированных — таким же номиналом. Согласно дивидендной политике, компания стремится направлять на дивиденды от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО. За прошлый год МТС-банк получил 14,4 млрд руб. чистой прибыли (+17%).