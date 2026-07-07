Акции X5 упали почти на 14% из-за дивидендного гэпа

Акции группы X5 (владеет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») на утренних торгах 7 июля обвалились на 13,76% — до 1,82 тыс. руб. за штуку. К 10:34 мск бумаги скорректировались на отметке 1,84 тыс. руб. (-12,57%). При этом на открытии торгов падение составляло 9,97%.

Причиной снижения стал дивидендный гэп. 6 июля был последний день покупки акций X5 под дивиденды. По итогам 2025 года акционеры получат 245 руб. за бумагу. Дивдоходность накануне отсечки — 11,6%.

Одновременно с общим снижением российского рынка акций на этой неделе ожидается полоса дивидендных гэпов. Помимо X5, закрываются реестры акционеров Мосбиржи и МТС, которые могут дать до 0,7% снижения индекса.

Подробности — в материале «Ъ» «Рынок не видит причин подниматься».