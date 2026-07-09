По данным на 09:55 9 июля, в аэропорту Краснодара задержаны девять рейсов. Один отменен. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

На вылет задержаны пять рейсов. Они должны направиться в Москву, Сургут, Новосибирск, Стамбул и Санкт-Петербург. Отмененных рейсов нет.

На прилет задерживаются четыре рейса. Они должны прибыть в Краснодар из Москвы, Стамбула, Тель-Авива и Санкт-Петербурга. Остальные рейсы прибывают по расписанию. Отменен один вылет из Красноярска.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара вводили 8 июля около 11:35 по московскому времени. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. В 13:32 мск ограничения на полеты отменили.

Согласно информации Минобороны РФ, 8 июля над Краснодарским краем и Республикой Крым ликвидировали 111 беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 мск.

В период с 20:00 8 июля до 07:00 9 июля над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 73 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина