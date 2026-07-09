В Сочи утром 9 июля работают 50 АЗС

По состоянию на 09:00 9 июля в Сочи работают 50 автозаправочных станций. На 30 из них по решению собственников введены ограничения — топливо отпускают только в баки не более 30 литров на автомобиль (на АЗС «Лукойл» — не более 20 литров). Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

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В наличии бензин АИ-100 — на 23 АЗС, АИ-95 — на 30, АИ-92 — на 30, дизельное топливо — на 38, сжиженный газ — на 12 станциях. На двух АЗС «Лукойл» горючее отпускают только по топливным картам. Еще четыре АЗС временно не работают, четыре находятся на плановом ремонте.

В соответствии с внутренними регламентами сетей, на время сигнала воздушной тревоги на территории Сочи заправки приостанавливают работу. После отмены сигнала выдерживается пауза 15–20 минут. Если в течение этого времени повторный сигнал не объявляется, станции возобновляют работу в штатном режиме.

Власти призвали водителей не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Об изменениях обещали сообщать дополнительно.

Алина Зорина