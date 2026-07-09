В Севастополе на шести АЗС «АТАН» будут свободно продавать топливо

На шести заправочных станциях «АТАН» в Севастополе с 10:00 начнется свободная продажа бензина АИ-95 Ultra и дизельного топлива Ultra. На остальных АЗС сохраняется отпуск по QR-кодам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как уточнил губернатор, ограничение в 20 литров на одну машину в Севастополе сохраняется. При этом на АИ-95 и АИ-95 NP коды выданы по 40 литров — заправиться таким объемом можно на всех АЗС. Заправка в канистры любого вида топлива запрещена.

Свободная продажа бензина АИ-95 Ultra и дизельного топлива Ultra, без QR-кодов, будет организована с 10:00 по адресам: АЗС 60 (Качинское шоссе, 2) — АИ-95, ДТ Ultra; АЗС 68 (улица Горпищенко, 155) — АИ-95, ДТ Ultra; АЗС 81 (улица Хрусталева, 62) — АИ-95, ДТ Ultra; АЗС 84 (Столетовский проспект, 5) — АИ-95 Ultra; АЗС 161 (Гончарное, улица Дрыгина, 16) — АИ-95, ДТ Ultra; АЗС 167 (Балаклава, улица Новикова, 51б) — ДТ Ultra.

«Ъ-Кубань» писал, что президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал просьбу о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии на закупку топлива, поручив вице-премьеру Александру Новаку оперативно проработать вопрос с Минфином.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе совещания с президентом сообщил, что цены на топливо в городе выросли более чем вдвое — литр самого популярного АИ-95 стоит 197 руб. Он также отметил, что на данный момент город получает лишь треть от того объема, который необходим Севастополю в сутки.

Алина Зорина