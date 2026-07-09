Около 50 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 9 июля, почти 50 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В период с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет на улицах: Российская, Гаражный пер., Шевченко, Бабушкина, Севастопольская, Тургенева, Алуштинская, Бульварная, 1 Мая, Зоологическая, Шаляпина, Сергиевская, 21 Партсъезда, Уссурийская, Щедрая, Приймак, Люберская, Селекционная, Круговая, Толбухина 3-й пр., Калинина, Ким, Степная, Длинная, Базовская, Ленина, Короленко 1-й пр.

С 8:00 до 17:00 без света останутся улицы: Северная, Аэродромная, Ставропольская, Парусная, Димитрова, Невкипелова. С 13:00 до 17:00 — Гастелло, Ленинградский 1-й пр., Ленинградский 2-й пр., Ярославского, Димитрова 2-й пр., Циолковского, Лазурная, Полевой пр., Володарского, Короленко

В период с 9:00 до 12:00 без электричества останутся жители улицы 70 лет Октября. С 8:00 до 16:00 — улицы Бородинской. С 9:00 до 13:00 — улиц Отрадной и Северной.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина