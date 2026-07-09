Липецкий губернатор обвинил нефтекомпании в дезинформации о поставках топлива
В Липецкой области на заправках образуются многочасовые очереди из-за нехватки топлива, заявил губернатор региона Игорь Артамонов. Он пожаловался, что нефтекомпании обещали увеличить поставки, но на деле топливо по-прежнему в дефиците. Господин Артамонов попросил руководство ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и «Газпромнефти» предоставить «честную информацию» по поставкам и нарастить их.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Губернатор опубликовал 40-секундное видео, на котором показана длинная очередь на заправку «Роснефти». По его словам, люди «с вечера и до утра ждут топлива у закрытых АЗС». «Невозможно принять ситуацию, когда представители компаний на заседании оперативного штаба области заявляют о готовности обеспечивать работающие АЗС топливом, пусть и с учетом общего дефицита, а уже через несколько часов жители видят противоположную картину: закрытые заправки, отсутствие бензина, очереди»,— рассказал Игорь Артамонов.
По словам губернатора, «так быть не должно». Он пояснил, что если топлива нет, то «регион должен получать честную информацию». «Если поставка срывается, об этом нужно говорить прямо. Если заявленные объемы не будут обеспечены, это должно быть известно заранее, а не после того, как люди провели ночь в очереди... Регион не может стабилизировать ситуацию в одиночку»,— подчеркнул он.
Господин Артамонов попросил «незамедлительно принять меры по увеличению поставок бензина в Липецкую область», а также «обеспечить прозрачное взаимодействие» с региональным оперштабом. Губернатор отметил, что речь идет «о нормальной жизнедеятельности региона, работе оперативных служб, уборочной кампании, доставке продуктов, безопасности людей и выполнении задач государственной важности». «Мы готовы к совместной работе. Но эта работа должна быть честной, ответственной и соответствовать масштабу ситуации»,— добавил он.
Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая. Ограничения на продажу топлива ввели уже более чем в 30 регионах. В Липецкой области можно купить не более 30 л бензина на один автомобиль. Игорь Артамонов говорил, что большинство заправок ЛУКОЙЛа и «Тебойл» фактически не работают, что привело к дополнительной нагрузке на заправки «Роснефти». 8 июля он заявил, что ежедневная недопоставка бензина в область составляет 500 тонн. С 11 июля по 1 августа в Липецкой области ограничат продажу бензина по номеру автомобиля.
Подробности — в материале «Ъ» «Хватит тянуть бензину!».
Проблема с дефицитом топлива в России возникла в конце мая, а к июлю ограничения на продажу были введены более чем в 30 регионах страны. На федеральном уровне эти трудности объяснялись логистическими сложностями при отгрузке топлива с некоторых нефтеперерабатывающих заводов, а также высокой загруженностью железных дорог, особенно в южных регионах в туристический сезон. Также отмечалось, что объемы топлива идут на экспорт, поскольку это выгоднее нефтекомпаниям, что создавало дефицит на внутреннем рынке. Власти считают ситуацию временной и причиной дефицита называют действия по срыву сезона отпусков на юге России, в том числе в Крыму.
В марте 2026 года несколько установок первичной переработки нефти на НПЗ «Роснефти» и ЛУКОЙЛа пострадали из-за атак беспилотников, что создало риски нехватки топлива. В ответ на это нефтекомпаниям рекомендовали ускорить загрузку мощностей НПЗ и своевременно вывозить нефтепродукты. Для стабилизации ситуации в июле 2026 года Россия начала импортировать нефтепродукты, увеличила загрузку действующих заводов до максимального уровня, направила на рынок накопленные объемы топлива и сократила сроки текущих ремонтов, перенеся плановые ремонты на более поздний срок. Также был введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также дизеля.
Вертикально интегрированные компании, такие как «Роснефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ, несут основную нагрузку по снабжению рынка, максимально увеличивая поставки топлива через свои АЗС, а также в регионы, где преобладают независимые операторы. В правительстве Липецкой области планируют провести выборы губернатора в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября 2024 года, а в Курской области, как и в других приграничных регионах, одной из основных проблем является угроза терактов и диверсий, атак беспилотников. В то же время за 2023 год в Белгородской и Липецкой областях сократилась отгрузка дизельного топлива потребителям, а в Белгородской области — и бензинов.