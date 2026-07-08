В Липецкой области могут ввести продажу топлива по госномерам
Оперативный штаб Липецкой области рассмотрит вопрос о принятии порядка продажи бензина по государственным номерам автомобилей. В случае его принятия по четным дням топливо смогут приобретать водители автомобилей, у которых номера начинаются с цифр, 0, 2, 4, 6 и 8, а по нечетным — остальные.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объяснил, что лимиты разового отпуска топлива сокращать не планируется. С 24 июня на один автомобиль в регионе можно приобрести 30 л. «К сожалению, оснований говорить, что в ближайшие дни ситуация со снабжением региона бензином станет лучше, пока нет. Мы рассчитываем на понимание серьезности ситуации операторами рынка и на помощь со стороны федерального центра», — добавил глава региона в Telegram-канале.
На данный момент, по словам господина Артамонова, ежедневная недопоставка бензина в Липецкую область составляет порядка 500 тонн. Губернатор отметил, что повреждения нефтеперерабатывающих заводов, приостановка и сбои в их работе в условиях повышенного спроса не позволяют операторам рынка полностью закрыть ежедневную потребность в бензине. При этом аналогичных проблем с дизельным топливом в области нет. Большинство заправок сетей «Тебойл» и «Лукойл» в Липецкой области не работают.
На прошлой неделе порядок продажи топлива по номерам ввели в соседней с Липецкой Орловской области. Местные власти утверждали, что эта мера помогла стабилизировать ситуацию и может быть отменена.
Проблемы с поставками топлива в Липецкой области, из-за которых могут ввести продажу по госномерам, не единичны. Ограничения на продажу бензина и дизельного топлива в разное время вводились более чем в 30 регионах России, включая Адыгею, Калининградскую, Белгородскую, Воронежскую, Омскую, Нижегородскую, Курскую и другие области. Эти меры часто были связаны с попытками предотвратить ажиотажный спрос и вывоз топлива из регионов, а также с логистическими трудностями и ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. В некоторых регионах, таких как Крым, также вводились ограничения на объем топлива, реализуемого в одни руки.
Федеральные власти, включая правительство и Минэнерго России, неоднократно заявляли о принятии мер для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Среди таких мер — временные запреты на экспорт бензина и дизельного топлива, изменение нормативов обязательных продаж на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), а также восстановление топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов. Власти следили за ценами на АЗС и призывали не поддаваться панике, считая ажиотаж частью информационной войны. В частности, Александр Новак, вице-премьер РФ, утверждал, что острого дефицита топлива на российских заправках нет, и внутренний рынок остаётся стабильным.
Ранее, в 2023 году, Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Липецкой области уже заявляло о намерении проверить возможные манипуляции при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива. Это произошло после проблем с обеспечением аграриев дизельным топливом и роста цен. По итогам 2023 года отгрузка дизельного топлива потребителям в Липецкой области сократилась на 40,5%, при этом отгрузка бензинов, напротив, выросла на 4,8%. В соседней Белгородской области наблюдалось сокращение отгрузки как дизеля, так и бензина.