В Липецкой области могут ввести продажу топлива по госномерам

Оперативный штаб Липецкой области рассмотрит вопрос о принятии порядка продажи бензина по государственным номерам автомобилей. В случае его принятия по четным дням топливо смогут приобретать водители автомобилей, у которых номера начинаются с цифр, 0, 2, 4, 6 и 8, а по нечетным — остальные.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объяснил, что лимиты разового отпуска топлива сокращать не планируется. С 24 июня на один автомобиль в регионе можно приобрести 30 л. «К сожалению, оснований говорить, что в ближайшие дни ситуация со снабжением региона бензином станет лучше, пока нет. Мы рассчитываем на понимание серьезности ситуации операторами рынка и на помощь со стороны федерального центра», — добавил глава региона в Telegram-канале.

На данный момент, по словам господина Артамонова, ежедневная недопоставка бензина в Липецкую область составляет порядка 500 тонн. Губернатор отметил, что повреждения нефтеперерабатывающих заводов, приостановка и сбои в их работе в условиях повышенного спроса не позволяют операторам рынка полностью закрыть ежедневную потребность в бензине. При этом аналогичных проблем с дизельным топливом в области нет. Большинство заправок сетей «Тебойл» и «Лукойл» в Липецкой области не работают.

На прошлой неделе порядок продажи топлива по номерам ввели в соседней с Липецкой Орловской области. Местные власти утверждали, что эта мера помогла стабилизировать ситуацию и может быть отменена.

Сергей Толмачев, Воронеж