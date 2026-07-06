Липецкие власти продлили ограничения на продажу топлива из-за нехватки бензина

В Липецкой области продлили временный порядок отпуска топлива из-за осложнения ситуации с поставками бензина. Губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, что в приоритетном порядке продолжают заправлять машины скорой помощи, МЧС и коммунальных служб, а также общественный транспорт.

По словам главы региона, наиболее сложной остается ситуация с бензином АИ-95. Господин Артамонов объяснил, что основной причиной продления ограничений стали «сбои в работе нефтеперерабатывающих заводов», из-за которых проблемы с поставками возникли у ряда операторов, в том числе сетей ЛУКОЙЛ и «Тебойл». Большинство АЗС этих брендов в регионе сейчас фактически не работают, что привело к дополнительной нагрузке на заправки «Роснефти» и образованию очередей. Срок действия ограничений господин Артамонов не уточнил.

Губернатор поблагодарил жителей, которые заправляются по необходимости и отказываются от езды на автомобилях. Он назвал ситуацию непростой и добавил, что власти работают с руководством топливных сетей, чтобы увеличить поставки.

Ограничения на продажу 30 л бензина на один автомобиль, которые были введены 24 июня, продлили в Липецкой области во второй раз. Ранее местные власти оказывали топливным компаниям помощь в поиске дополнительных бензовозов.

Сергей Толмачев, Воронеж