В Азовском море атакованы два танкера

В течение прошедшей ночи в Азовском море были вновь атакованы два танкера. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Танкеры атакованы в Таганрогском заливе Азовского моря, они получили механические повреждения. Пострадавших в результате произошедшего нет. Экипажи судов эвакуированы.

«В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов процесс продолжается, на втором возникшее возгорание полностью ликвидировано. Информация уточняется»,— заявил Юрий Слюсарь.

Кроме того, в Азовском море в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание камыша в карьере вдали от населенного пункта. Сейчас на месте происшествия работают специалисты противопожарной службы.

Юрий Слюсарь заявил, что в ходе отражения воздушной атаки беспилотники прошедшей ночью уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах.

Согласно данным Министерства обороны России, над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 73 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Беспилотники были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 8 июля до 07:00 9 июля.

Алина Зорина