Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 73 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 73 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Министерство обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 8 июля до 07:00 9 июля. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее, 8 июля, над Краснодарским краем и Республикой Крым ликвидировали 111 беспилотных летательных аппаратов. Согласно информации Министерства обороны России, вчера беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 мск. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым, Башкортостан, Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина