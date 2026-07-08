Продажу бензина по номерам машин вводят в Астраханской области с 9 июля

В Астраханской области вводят временный режим заправки автомобилей по нечетным и четным номерам. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин. График работ АЗС опубликован в его Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Облпромторг и ТЭК Фото: Облпромторг и ТЭК

Ограничения начнут действовать с 9 июля. По нечетным числам топливо будет доступно автомобилистам с номерами, оканчивающимися на 1, 3, 5, 7, 9, по четным — на 0, 2, 4, 6, 8. За соблюдением режима проследят правоохранительные органы.

Мера принята из-за сохраняющихся перебоев в работе нефтеперерабатывающих предприятий и повышенного сезонного спроса на топливо и ажиотажем среди потребителей, отметил господин Бабушкин. Ранее суточный лимит отпуска бензина на АЗС с нефтебаз региона уже был увеличен по итогам заседания оперштаба.

По предложению регионального минпрома для заправок, продающих бензин марок АИ-92 и АИ-95, вводится временной график работы. «Решение принято, чтобы объединить запасы топлива на нескольких станциях, а не распределять их малыми объёмами по всем АЗС. Так мы сократим ситуации, когда топливо быстро заканчивается, а люди ждут следующего бензовоза, который может не прийти в этот день. Это позволит астраханцам точно знать, в какое время и на какой станции можно заправиться, а не кружить по городу в поисках работающей заправки», — пояснил глава региона и добавил, что для сельских территорий график тоже введут, но «по территориальному принципу — от района к району через сутки».

Дизельное топливо и газ на АЗС области продолжают продавать в обычном режиме.

Нина Шевченко