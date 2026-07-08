Четным по белому

Правительство Нижегородской области 9 июля введет ограничения продажи бензина и дизеля на АЗС: топливо будут отпускать по четным и нечетным датам в зависимости от госномеров машин. Транспорт с четной первой цифрой номера можно будет заправить по четным числам и наоборот. Лимиты вводятся на АЗС ЛУКОЙЛ, «Газпромнефти» и «Татнефти» за исключением расположенных на трассе М12, при этом водители смогут заправить канистры. Следить за порядком на заправках будут сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Ранее власти анонсировали продажу топлива по QR-кодам, эту меру пока не ввели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области ввело ограничения продажи бензина в зависимости от даты и госномеров автомобилей. Механизм начнет действовать с полуночи 9 июля, сообщили в кабинете министров. Там уточнили, что машины с номерами, которые начинаются с четных цифр (0, 2, 4, 6 и 8) смогут заправиться только по четным датам. Соответственно, «нечетные» номера машин будут обслуживать по нечетным датам, уточнили в правительстве.

Ограничения продажи бензина связаны с острым дефицитом топлива на АЗС. Губернатор Глеб Никитин анонсировал их по итогам совещания с нефтяными компаниями и правоохранительными органами 6 июля, которое провел из-за дисбаланса спроса и предложения. Как писал «Ъ», к 4 июля поставки топлива на АЗС сократились на четверть, а спрос увеличился на 60-70%. Власти договорились об увеличении поставок автозаправочным сетям, однако очереди из десятков машин на заправках в Нижнем Новгороде и других городах региона не исчезли несмотря на ограничения продажи до 40 л в одни руки и запрет наливать бензин в канистры. Цены на некоторых АЗС, по наблюдениям «Ъ», доходили до 190 руб. за литр. При этом ограничения на продажу топлива нижегородские власти до сих пор не вводили.

По информации властей, новые правила коснутся как бензина, так и дизельного топлива. Новый порядок распространяется только на сети АЗС ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть» и «Татнефть» за исключением заправок на федеральной трассе М12. При этом он не затронет автомобили служб жизнеобеспечения и быстрого реагирования, такие как скорая помощь, пожарные машины, коммунальная техника, автомобили предприятий оборонного комплекса и доставки продуктов, мусоровозы: их будут заправлять по необходимости. Также ограничения не затронут транзитный транспорт.

Одновременно новый порядок допускает заправку канистр в рамках лимита АЗС, если сами заправки позволяют наполнить емкости топливом. Полный запрет на такую заправку сейчас действует только на АЗС ЛУКОЙЛ, которые наливают бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-100 только в баки с лимитом 40 л в городах и на трассах, продажа дизеля ограничена 60 и 100 л соответственно. Сети «Газпромнефть» и «Татнефть» заправляют баки по 30 л бензина и дизель, как и на АЗС ЛУКОЙЛ, однако разрешают заправлять по 30 и 20 л в канистры.

Следить за порядком на АЗС доверено сотрудники правоохранительных органов и волонтеры: первые будут пресекать конфликтные ситуации, а вторые — информировать водителей о новом порядке продажи топлива, регулировать потоки автомобилей. Волонтеров задействуют на 60 основных заправках Нижнего Новгорода, о других городах в правительстве не сообщили. Силами волонтеров власти также планируют наполнять интерактивную карту наличия бензина на заправках и очередей на них. Информацию для онлайн-карты предоставят и сами АЗС, которые будут работать по обычному графику.

Добавим, ранее Глеб Никитин анонсировал введение продажи топлива по QR-кодам сначала на пилотной территории с заправками ЛУКОЙЛа, а затем — во всей Нижегородской области. Это позволит «справедливо распределить бензин в условиях его дефицита» и гарантировать заправку на конкретных АЗС, отмечал глава региона. За счет ограничений власти надеются сбалансировать топливный рынок в Нижегородской области и просят нижегородцев отнестись к правилам «с пониманием».

Владимир Зубарев