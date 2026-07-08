Минэнерго держит на контроле ситуацию с топливом на Кубани

Министр энергетики Сергей Цивилев провел в Краснодарском крае выездное совещание по вопросам работы ТЭК региона. Вопрос обеспечения жителей и организаций топливом в период полевых работ и туристического сезона находится на особом контроле Минэнерго России. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В совещании принял участие первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась, а также руководители краевых органов власти и энергетических компаний.

Сергей Цивилев отметил, что ведомство совместно с региональными властями и нефтяными компаниями принимает меры для формирования достаточных запасов топлива на территории Краснодарского края.

Отдельно обсуждались вопросы подготовки объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду и повышения уровня защищенности объектов ТЭК. В рамках поездки министр посетил ряд энергообъектов и оценил их готовность к отопительному сезону.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что министр энергетики Сергей Цивилев провел в Симферополе совещание по вопросам функционирования ТЭК Крыма и Севастополя. Основное внимание уделили энергоснабжению в условиях внешних угроз и поставкам моторного топлива. В совещании приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители энергокомпаний и органов власти.

Алина Зорина