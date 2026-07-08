Минэнерго РФ сообщило о комплексе мер по поставкам топлива в Крым

Министр энергетики Сергей Цивилев провел в Симферополе совещание по вопросам функционирования ТЭК Крыма и Севастополя. Основное внимание уделили энергоснабжению в условиях внешних угроз и поставкам моторного топлива, сообщили в пресс-службе ведомства. В совещании приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители энергокомпаний и органов власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минэнерго РФ Фото: пресс-служба Минэнерго РФ

«Минэнерго России держит ситуацию на постоянном контроле, находится в непрерывном взаимодействии с региональными властями, нефтяными компаниями и профильными ведомствами. Реализуется комплекс мер, направленных на увеличение поставок нефтепродуктов в регион, оперативное решение возникающих логистических вопросов для удовлетворения потребностей населения и экономики полуострова в топливе»,— говорится в сообщении министерства.

На совещании обсуждалось формирование аварийного резерва для ликвидации последствий технологических нарушений в результате атак ВСУ, а также механизмы его пополнения и использования. Отдельной темой стала координация федеральных и региональных властей с энергокомпаниями по обеспечению надежного энергоснабжения населения и экономики полуострова.

Рассмотрены вопросы применения графиков временного ограничения электроснабжения и мер по усилению защиты объектов энергетической инфраструктуры. Также речь шла о подготовке к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов и текущей ситуации с топливом.

По итогам совещания Сергей Цивилев поручил обеспечить выполнение решений и усилить взаимодействие ведомств.

Алина Зорина