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Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 111 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 111 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Министерство обороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 мск. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым, Башкортостан, Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина

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