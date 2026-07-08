Премьера «Усадьбы света» в Сочи прошла при полном зале

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы Lumisfera Фото: пресс-службы Lumisfera

В Летнем театре Сочи состоялась премьера программы «Усадьба света», созданной федеральным культурным проектом Lumisfera специально для летнего сезона на курорте.

Первый показ прошел практически при полном зале: послушать произведения Антонио Вивальди, Ханса Циммера и Людовико Эйнауди пришли более 800 зрителей.

«Есть выражение, что лето — это маленькая жизнь. Мы в Lumisfera считаем, что жизнь должна быть сплетена из ценных эмоций. Поэтому создаем программы для летних концертов в парках по всей стране так, чтобы зрители получили настоящее наслаждение и яркие воспоминания о лете, с которыми можно идти в осень и зиму — и в любой момент возвращаться к ощущению тепла, света, звездного неба над головой и сияния тысяч свечей под живую музыку», — отметил генеральный продюсер Lumisfera Артем Миронов.

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Новая программа органично вписана в архитектуру Летнего театра. Во время концерта зрители остаются под сводами зала, но открытые окна стирают границу между сценой и городом: в музыкальную партитуру естественным образом вплетаются шум моря, пение птиц, вечерний бриз и звуки парка. Пространство становится не фоном, а частью художественного замысла.

В репертуаре — саундтреки из фильмов «Гладиатор», «Амели», сериала «Игра престолов», хиты Queen, Nirvana, Linkin Park, А-ha. Благодаря слаженной работе симфонического оркестра и творческой интерпретации композиций даже знакомые мелодии воспринимаются по-новому.