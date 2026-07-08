В четырех муниципалитетах Кубани обновят 17 км дорог к больницам по нацпроекту

В четырех муниципалитетах Краснодарского края — Ленинградском округе, Динском, Лабинском и Мостовском районах — ремонтируют участки дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Общая протяженность обновляемых трасс составляет 17,2 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун, при обновлении таких объектов предусматривается обустройство или увеличение парковочных мест, внимание уделяется наличию тротуаров, пешеходных дорожек и соблюдению требований доступной среды.

В Динском районе ремонтируют 7 км трассы Динская—Старомышастовская. Эта дорога проходит вдоль школы, детского сада и Старомышастовской участковой больницы. В Ленинградском округе завершен ремонт участка автодороги между станицей Крыловской и хутором Коржи протяженностью 5 км. Дорога соединяет две участковые больницы — в станицах Челбасской и Крыловской — с районным центром.

В Лабинском и Мостовском районах ремонтируют 5,2 км трассы, которая является наиболее коротким маршрутом к Мостовской центральной районной больнице. На участке специалисты сняли старое покрытие и убрали просадки, сейчас ведется укладка верхнего слоя асфальтобетона. Параллельно работники приводят в порядок тротуары, остановки и устанавливают дорожные знаки.

Временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Юрий Савенко отметил, что в 2026 году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Краснодарском крае отремонтируют почти 109 км дорог регионального и межмуниципального значения. Ключевой приоритет — социальные маршруты, прежде всего дороги к больницам.

Алина Зорина