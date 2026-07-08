Кубанский девелопер построит технопарк в Зеленограде

Компания «АВА Групп» в рамках комплексного развития территории (КРТ) реализует проект строительства технопарка «Элион» в Зеленограде. Как сообщили в пресс-службе девелопера, объем инвестиций в проект составит порядка 8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общая площадь объекта составит более 91 тыс. кв. метров, завершить строительство планируется в 3–4-м квартале 2029 года.

Технопарк станет площадкой для размещения предприятий высокотехнологичных отраслей и войдет в городскую сеть объектов технологической инфраструктуры. Там появятся исследовательские лаборатории, опытно-конструкторские подразделения, производственные и офисные помещения. Одним из ключевых направлений деятельности будущих резидентов технопарка станет робототехника, что позволит сформировать одну из первых в Москве специализированных площадок для развития предприятий этой отрасли.

Как отметил директор по развитию инфраструктурных проектов холдинга «АВА Групп» Константин Никоноров, технопарк «Элион» станет частью современной технологической инфраструктуры, даст новый импульс развитию экономики, превращая научные идеи в готовый бизнес.

Проект также предусматривает комплексное благоустройство территории, создание общественных пространств, прогулочных зон и мест отдыха, а также развитие транспортной инфраструктуры и организацию парковочного пространства.

Сергей Емельянов