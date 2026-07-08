Число сделок на первичном рынке жилья в ЮФО сократилось на 50–60%

Количество сделок купли-продажи на первичном рынке недвижимости в регионах Южного федерального округа сократилось на 50–60% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на вице-президента Российской гильдии риэлторов Григория Апресова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам эксперта, спрос сократился, многие продавцы сняли объекты с продажи в ожидании лучших времен. Реальные продажи происходят только при значительном торге — от 10% и более, что многих продавцов не устраивает. При резком уменьшении количества сделок медленное падение цен уже началось и, скорее всего, продолжится.

В курортных городах Республики Крым спрос сохраняется на Евпаторию, Ялту и Алушту, незначительно снизился на Феодосию и Керчь, сильно спрос сократился на Севастополь. В Краснодарском крае ситуация устойчивее в Геленджике и Сочи, в Туапсе отмечено падение спроса.

По словам Григория Апресова, основные причины сокращения спроса — проблемы с энергоснабжением, удорожание топлива, отток иногородних покупателей, снижение туристического потока, уменьшение числа арендаторов, усложнение логистики и высокие ставки по ипотеке.

Наиболее низкие цены на первичное жилье — в регионах с льготной ипотекой (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области). Наиболее дорогие — Большой Сочи и Южный берег Крыма.

Алина Зорина