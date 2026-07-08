Артем Сошин вступил в должность главы Приморско-Ахтарского округа

На сессии Совета депутатов Приморско-Ахтарского округа состоялась церемония вступления в должность нового главы муниципалитета Артема Сошина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

От имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева удостоверение новому главе Приморско-Ахтарского округа вручил директор департамента внутренней политики администрации Кубани Виталий Пикула.

По данным администрации региона, Артем Сошин родился в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района. Окончил Адыгейский государственный университет по специальности «юриспруденция». В административной системе работает с 2016 года, прошел путь от эксперта общего отдела до главы Приморско-Ахтарского городского поселения. С января 2026 года занимал должность директора Бриньковского казачьего кадетского корпуса. Является финалистом губернаторского конкурса «Лидеры Кубани».

Алина Зорина