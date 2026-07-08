В Краснодарском крае на учете с психическими расстройствами, по данным Росстата на начало 2026 года, состояли 174 тыс. жителей. При этом пять лет назад количество таких людей насчитывало 145 тыс. Рост — почти на 30 тыс. человек. За год число клиник ментального здоровья в регионе выросло с 7 до 22. О причинах такой динамики в крае «Ъ-Кубань» рассказала врач-психиатр клиники Глазуновой Елена Алексаньян.

Елена Алексаньян

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«Динамика увеличения числа зарегистрированных случаев психических расстройств в Краснодарском крае обусловлена несколькими взаимосвязанными причинами. Это экономические факторы: нестабильность в экономике, снижение уровня доходов, безработица. Все это приводит к стрессовым ситуациям у населения. Особенно чувствительны к негативным изменениям молодежь и люди среднего возраста, и это отражается на росте тревожно-депрессивных расстройств. Экономическая неопределенность зачастую становится причиной внутреннего напряжения, чувства безысходности.

Играют роль геополитические факторы. В последнее время на фоне атак беспилотников по объектам топливно-энергетического комплекса, в том числе на Кубани, увеличился уровень тревоги, опасений за личную безопасность и безопасность семьи. Немаловажную роль играет и поток негативных новостей, что вызывает стресс среди жителей края.

Кроме того, это социальные факторы: во многом растущий спрос на услуги ментальной помощи связан с повышением уровня осведомленности о психических расстройствах. Люди стали чаще обращаться за помощью, что тоже увеличивает статистический показатель.

Это психосоциальные изменения: повсеместное развитие цифровых технологий, приводящее нередко к социальной изоляции, уменьшению личного общения, усиливают чувство одиночества и стресс.

В то же время расширение сети клиник и повышение квалификации специалистов позволяют выявлять психические расстройства на ранних стадиях. В результате увеличивается число зарегистрированных случаев, что необязательно свидетельствует о росте заболеваемости, а, скорее, о повышении выявляемости.

В Краснодарском крае наблюдается рост количества профильных психиатров, психологов, терапевтов, работающих в области ментального здоровья. Молодежь, заинтересованная в профессиональном развитии, выбирает сферу психического здоровья, что способствует формированию более компетентной экспертной среды.

Очень часто к краснодарским психиатрам обращаются жители других регионов, к примеру, Северного Кавказа. Это происходит из-за дефицита кадров в соседних регионах, стремления к конфиденциальности и развитого рынка психотерапевтических услуг на Кубани.

Для эффективного снижения распространенности психических расстройств важны профилактика и ранняя диагностика. Также необходимо развивать модель интегрированной помощи, когда психиатрия и психологическая помощь работают в связке с общей медициной. Очень часто врачи общей практики направляют пациентов к психологам и психотерапевтам, если видят, что корень проблем со здоровьем лежит в психосоматической плоскости».