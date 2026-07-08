На Кубани будут судить фермеров за покупку несуществующего скота на 4,5 млн рублей

В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края перед судом предстанут глава фермерского хозяйства и индивидуальный предприниматель, обвиняемые в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие животноводства. Нанесенный ущерб оценивается в 4,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствием установлено, что 39-летняя глава фермерского хозяйства получила грант на покупку коров в рамках национального проекта. Вместо этого она в сговоре с 47-летним индивидуальным предпринимателем заключила фиктивный договор купли-продажи скота, который фактически не приобретался. Бюджетные средства в сумме 4,5 млн руб. были похищены.

Уголовное дело направлено в суд. Фигуранты обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере. Отмечается, что санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Алина Зорина