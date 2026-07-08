В Севастополе выпустят дополнительную партию OR-кодов для получения бензина

Сегодня, 8 июля, в Севастополе выпустят дополнительную партию QR-кодов на 40 л на АИ-95 и АИ-95 NP. Получение начинается в 14:35 мск. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам главы Севастополя, заправиться по этим QR-кодам можно будет только сегодня до 21:00 мск на семи действующих автозаправочных станциях. В список АЗС вошли: «Таврида 1» — АИ-95 NP — на 250 машин, АИ-95 — на 125 машин; «Таврида 2» — АИ-95 NP — на 250 машин, АИ-95 — на 125 машин; «Объездная» (Камышовое шоссе, 23) — АИ-95 NP — на 250 машин, АИ-95 — на 125 машин; Пожарова, 11 — АИ-95 NP — на 175 машин, АИ-95 — на 125 машин; Хрусталева, 78А — АИ-95 NP — на 175 машин, АИ-95 — на 175 машин; «Соловьи» (Хрусталева, 6) — АИ-95 NP — на 175 машин, АИ-95 — на 175 машин; Лабораторное шоссе, 111 — АИ-95 NP — на 175 машин, АИ-95 — на 175 машин.

«Акцентирую ваше внимание на том, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на определенное количество машин»,— заявил Михаил Развожаев.

Кроме того, по его словам, прежде чем ехать на автозаправочную станцию, следует проверить доступность топлива на топливной карте Севастополя.

Алина Зорина