Агропробег-«ЮГАГРО»: новый сезон «Эксперт в поле» уже в эфире
Третий сезон масштабного медиапроекта о российском АПК стартовал 8 июля. В новых сериях — экспертные мнения и практические решения.
Масштабный документальный проект Агропробег-«ЮГАГРО» возвращается. Созданный международной сельскохозяйственной выставкой «ЮГАГРО» и онлайн-сообществом профессионалов АПК YugAgro Connect, он уже третий сезон показывает реальную жизнь российского агропромышленного комплекса без прикрас. Первая серия уже в эфире.
Новый формат — «Эксперт в поле»
В третьем сезоне у проекта новый слоган и концепция. Теперь вместе с журналистом в хозяйства выезжают практикующие агроконсультанты. Их опыт и профессиональный взгляд позволяют не просто показывать, но и анализировать ситуации на реальных полях, предлагая готовые рабочие идеи.
Ключевые отличия нового сезона:
- Вместе с журналистом в кадре — эксперт-агроконсультант.
- Фокус на конкретных темах: болезни растений, состояние техники, экономика хозяйства.
- Каждый совет можно применить в своём хозяйстве.
- Новая география и разные климатические зоны — каждый сможет найти близкий себе опыт.
Ведущие третьего сезона
Вместе с командой проекта в хозяйства выезжают признанные эксперты:
- Елена Соколова — учёный агроном по защите растений, эксперт по здоровью почв, кандидат биологических наук.
- Анатолий Таракановский — президент Союза фитопатологов, кандидат биологических наук.
Кому будет полезно смотреть
- Сельхозтоваропроизводителям — увидеть, на что обращают внимание эксперты, сравнить со своим опытом и найти новые точки роста.
- Поставщикам техники, семян и агрохимии — лучше понять реальные запросы хозяйств и логику принятия решений в полях.
Где смотреть
Все выпуски первых двух сезонов уже доступны в YugAgro Connect. Премьера третьего сезона и все новые серии также выходят только там.
О проекте
Агропробег-«ЮГАГРО» — это не просто репортажи. За три сезона съемочные группы объехали тысячи километров — от Краснодара и Воронежа до Самары и Алтая. Героями проекта стали фермеры из небольших КФХ, представители крупных агрохолдингов, учёные и агроблогеры. В центре внимания — реальные вызовы отрасли: падение рентабельности, кадровый голод, импортозамещение, цифровизация и современные агротехнологии.
На сегодняшний день вышло три сезона, и формат постоянно развивается:
- Первый сезон (19 серий): съемочные группы проехали 7000 км, чтобы познакомить зрителей с героями.
- Второй сезон (14 серий): география расширилась, а в центре внимания оказались не только крупные компании, но и небольшие КФХ, их трудности и пути к успеху.
- Третий сезон (стартовал 8 июля 2026 года): премьера нового формата «Эксперт в поле». Теперь вместе с журналистом в хозяйства выезжают практикующие агроконсультанты, чтобы дать конкретные, прикладные советы без лишней теории.
Присоединяйтесь к сообществу YugAgro Connect, чтобы смотреть все серии проекта и быть в курсе событий АПК. Если вы хотите увидеть российское сельское хозяйство изнутри, узнать о реальных вызовах
Выпуски можно посмотреть по ссылке.
Выставка «ЮГАГРО 2026» состоится 17–20 ноября 2026 года в Краснодаре, на площадке ВКК «Экспоград Юг»
- Генеральный партнер выставки — ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш.
- Генеральный спонсор выставки — Общество с ограниченной ответственностью «РАТ».
- Стратегический спонсор выставки – Общество с ограниченной ответственностью «КЛААС».
Бесплатный билет на выставку можно получить уже сейчас.
ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл»
yugagro.org
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