Агропробег-«ЮГАГРО»: новый сезон «Эксперт в поле» уже в эфире

Третий сезон масштабного медиапроекта о российском АПК стартовал 8 июля. В новых сериях — экспертные мнения и практические решения.

Фото: пресс служба АйТиИ Экспо Интернешнл

Масштабный документальный проект Агропробег-«ЮГАГРО» возвращается. Созданный международной сельскохозяйственной выставкой «ЮГАГРО» и онлайн-сообществом профессионалов АПК YugAgro Connect, он уже третий сезон показывает реальную жизнь российского агропромышленного комплекса без прикрас. Первая серия уже в эфире.

Новый формат — «Эксперт в поле»

В третьем сезоне у проекта новый слоган и концепция. Теперь вместе с журналистом в хозяйства выезжают практикующие агроконсультанты. Их опыт и профессиональный взгляд позволяют не просто показывать, но и анализировать ситуации на реальных полях, предлагая готовые рабочие идеи.

Ключевые отличия нового сезона:

Вместе с журналистом в кадре — эксперт-агроконсультант.

Фокус на конкретных темах: болезни растений, состояние техники, экономика хозяйства.

Каждый совет можно применить в своём хозяйстве.

Новая география и разные климатические зоны — каждый сможет найти близкий себе опыт.

Фото: пресс служба АйТиИ Экспо Интернешнл

Ведущие третьего сезона

Вместе с командой проекта в хозяйства выезжают признанные эксперты:

Елена Соколова — учёный агроном по защите растений, эксперт по здоровью почв, кандидат биологических наук.

Анатолий Таракановский — президент Союза фитопатологов, кандидат биологических наук.

Кому будет полезно смотреть

Сельхозтоваропроизводителям — увидеть, на что обращают внимание эксперты, сравнить со своим опытом и найти новые точки роста.

Поставщикам техники, семян и агрохимии — лучше понять реальные запросы хозяйств и логику принятия решений в полях.

Где смотреть

Все выпуски первых двух сезонов уже доступны в YugAgro Connect. Премьера третьего сезона и все новые серии также выходят только там.

О проекте Агропробег-«ЮГАГРО» — это не просто репортажи. За три сезона съемочные группы объехали тысячи километров — от Краснодара и Воронежа до Самары и Алтая. Героями проекта стали фермеры из небольших КФХ, представители крупных агрохолдингов, учёные и агроблогеры. В центре внимания — реальные вызовы отрасли: падение рентабельности, кадровый голод, импортозамещение, цифровизация и современные агротехнологии.

На сегодняшний день вышло три сезона, и формат постоянно развивается:

Первый сезон (19 серий): съемочные группы проехали 7000 км, чтобы познакомить зрителей с героями.

Второй сезон (14 серий): география расширилась, а в центре внимания оказались не только крупные компании, но и небольшие КФХ, их трудности и пути к успеху.

Третий сезон (стартовал 8 июля 2026 года): премьера нового формата «Эксперт в поле». Теперь вместе с журналистом в хозяйства выезжают практикующие агроконсультанты, чтобы дать конкретные, прикладные советы без лишней теории.

Присоединяйтесь к сообществу YugAgro Connect, чтобы смотреть все серии проекта и быть в курсе событий АПК. Если вы хотите увидеть российское сельское хозяйство изнутри, узнать о реальных вызовах

Выпуски можно посмотреть по ссылке.

Выставка «ЮГАГРО 2026» состоится 17–20 ноября 2026 года в Краснодаре, на площадке ВКК «Экспоград Юг»

Генеральный партнер выставки — ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш.

Генеральный спонсор выставки — Общество с ограниченной ответственностью «РАТ».

Стратегический спонсор выставки – Общество с ограниченной ответственностью «КЛААС».

Бесплатный билет на выставку можно получить уже сейчас.

ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл»

yugagro.org