Председатель ЗСК посетил школу «Добро и Небо»

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко посетил школу операторов беспилотных летательных аппаратов «Добро и Небо». В ходе визита он ознакомился с образовательной программой учреждения и обсудил перспективы развития беспилотных технологий в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Школа была открыта осенью 2025 года при поддержке гранта губернатора Краснодарского края. По словам руководителя благотворительного фонда «Добро и Дело» Анны Потынги, проект направлен на подготовку специалистов в сфере беспилотных технологий и обучение школьников новой востребованной профессии оператора БПЛА.

На сегодняшний день обучение в школе прошли около 200 краснодарских школьников. В рамках программы учащиеся получают теоретические знания и практические навыки управления беспилотными аппаратами, включая самостоятельные полеты.

Юрий Бурлачко отметил, что специалисты в области беспилотных технологий становятся все более востребованными в различных сферах экономики. По его словам, развитие таких образовательных проектов способствует подготовке кадров для будущих отраслей и укреплению технологического потенциала региона.

В рамках посещения представители краевого парламента ознакомились с учебными классами, лабораторией и тренировочным полигоном, где учащиеся изучают современные технологии и отрабатывают навыки управления дронами. Также стороны обсудили перспективы расширения применения беспилотных систем.

Заместитель председателя ЗСК Николай Петропавловский подчеркнул, что развитие этого направления может способствовать экономическому росту региона и созданию новых рабочих мест.

По итогам визита Юрий Бурлачко заявил, что школа «Добро и Небо» формирует компетенции, которые будут востребованы в различных сферах экономики в ближайшие годы, и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества с образовательным проектом.

Вячеслав Рыжков