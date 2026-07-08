Ярославский аэропорт открыли и сразу закрыли

В Ярославской области Росавиация сначала сняла ограничения в местном аэропорту, а через минуту — ввела снова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Аэропорт был закрыт с 4:34 7 июля до 10:48 8 июля. В этот период были отменены рейсы из Нарьян-Мара в Ярославль и обратно. При этом, согласно сообщениям Росавиации, в 10:49 аэропорт был вновь закрыт для приема и выпуска воздушных судов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ярославскую область третий день подряд атакуют беспилотники. 6 июля была отражена крупнейшая атака на НПЗ, 7 июля сбили три БПЛА над регионом, 8 июля — четыре.

Алла Чижова