В аэропорту Сочи задерживаются более 130 рейсов

В аэропорту Сочи продолжают действовать ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На их фоне в расписании накопились массовые задержки. По данным онлайн-табло воздушной гавани, на утро 8 июля задерживаются более 130 рейсов, часть из них должна была выполнить полеты еще накануне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, ограничения воздушного пространства неоднократно вводили в течение последних двух суток — с 6 по 8 июля. Они продолжают действовать и в настоящее время. В промежутках между ограничениями, 7 июля, аэропорт обслужил 173 рейса и 18,3 тыс. пассажиров.

По информации аэропорта, ограничения практически непрерывно действовали всю ночь и утро 8 июля. Они вводились с 21:03 7 июля до 01:47 8 июля, затем с 02:20 до 05:14, после чего вновь начали действовать с 05:59 и на момент публикации не были отменены.

Из-за ограничений в расписании сформировались значительные задержки. На вылет из Сочи задерживаются 79 рейсов. Из них 41 самолет должен был отправиться еще 7 июля, а восемь рейсов перенесли на 9 июля.

На прилет в аэропорт Сочи задерживаются 54 рейса. Семнадцать воздушных судов должны были прибыть еще 7 июля. Кроме того, 18 рейсов на прилет отменили.

В аэропорту напомнили, что решения о переносе, отмене или изменении времени выполнения рейсов принимают авиакомпании. Пассажирам рекомендовали заранее уточнять статус своего рейса, а также условия возврата или обмена билетов через официальные каналы авиаперевозчиков либо в билетных кассах.

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что обслуживание воздушных судов продолжают выполнять в периоды снятия ограничений. После возобновления полетов рейсы отправляют и принимают по фактической очередности, исходя из готовности экипажей и воздушных судов. Ограничения вводят исключительно для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Мария Удовик