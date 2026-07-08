В Сочи после ночной атаки беспилотников пройдут учебные стрельбы

В акватории морского порта Сочи 8 июля состоятся учебные стрельбы. Как сообщили городские власти, тренировки пройдут с 09:00 до 23:00. Перед их началом, в 08:50, для жителей и гостей курорта включат систему речевого оповещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В администрации города призвали сохранять спокойствие, подчеркнув, что мероприятия носят плановый учебный характер. По информации властей, отработка действий военными направлена на повышение уровня безопасности.

Учения пройдут спустя несколько часов после очередной массированной атаки украинских беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, в ночь с 7 на 8 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в военном ведомстве, средства ПВО работали с 20:00 7 июля до 08:00 8 июля. За это время беспилотники уничтожили над 19 российскими регионами, в том числе над Краснодарским краем, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

По информации Минобороны, воздушные цели ликвидировали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном и Краснодарским краем.

На территории Краснодарского края продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку последствий атак беспилотников, работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также на распространение информации о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа достигает 300 тыс. руб.

Мария Удовик