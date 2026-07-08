В аэропорту Сочи расширили меры поддержки для пассажиров задержанных рейсов

За последние двое суток, с 6 по 8 июля, в аэропорту Сочи несколько раз вводили ограничения воздушного пространства. На момент публикации они продолжают действовать. В периоды между ограничениями, 7 июля, аэропорт обслужил 173 рейса и 18,3 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В администрации аэропорта сообщили, что для обеспечения безопасного и максимально комфортного ожидания пассажиров сделали дополнительные меры поддержки. В терминале установили 300 дополнительных мест для сидения и 250 ковриков, разместили кулеры с питьевой водой, а также выделили отдельное помещение для пассажиров с детьми старше семи лет.

Кроме того, авиакомпании разместили в гостиницах пассажиров 22 рейсов. В аэропорту напомнили, что при возобновлении полетов обслуживание воздушных судов выполняют по мере снятия ограничений и в порядке очередности, исходя из готовности экипажей и самолетов.

Пассажирам рекомендовали соблюдать порядок в терминале, уступать места пожилым людям и пассажирам с детьми, а также не занимать кресла вещами и багажом. Получить информацию о статусе рейсов, возврате или обмене билетов можно через официальные каналы авиакомпаний либо в билетных кассах.

Для помощи пассажирам круглосуточно работают менеджеры по гостеприимному сервису в голубых жилетах. Также в аэропорту напомнили, что актуальную информацию о рейсах следует уточнять у авиаперевозчиков, поскольку именно они принимают решения о переносах, отменах и изменениях расписания в условиях действия ограничений воздушного пространства. В аэропорту поблагодарили пассажиров за понимание и призвали сохранять спокойствие до полной стабилизации расписания полетов.

Мария Удовик