Над Краснодарским краем и Черным морем за ночь сбили беспилотники

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 8 июля перехватили и уничтожили 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, беспилотники ликвидировали над 19 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По информации Минобороны, атака продолжалась с 20:00 7 июля до 08:00 8 июля. За это время силы ПВО уничтожили беспилотники над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном. Кроме того, беспилотники ликвидировали над Черным и Азовским морями.

Это уже вторая масштабная атака за последние двое суток. Ночью 7 июля, по данным Минобороны, средства ПВО перехватили и уничтожили 452 украинских беспилотника над 17 российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями. В числе регионов, подвергшихся атаке, тогда также находился Краснодарский край.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку последствий атак беспилотников, работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также на распространение информации о местах расположения военных, потенциально опасных и критически важных объектов. Ограничения распространяются и на публикацию соответствующих материалов в интернете и социальных сетях.

За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб. Власти региона ранее призвали жителей соблюдать действующие ограничения и не распространять сведения, которые могут повлиять на безопасность проведения специальных мероприятий и работу силовых структур.

Мария Удовик